تفعيل الحوار الوطني ضرورة لتكامل المجتمع

الاختلاف حتمية كونية، وحكمة إلهية، ولو فرض أن الناس جميعا على صفة واحدة لما تنوعت الثقافات والحضارات، ولما تطورت. قال تعالى: (ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن لِيبلوكم فيما آَتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجِعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون).

فالتنوع واقع وحـق إنساني، وتغييبـه تغييـب لحق من حقـوق الإنسـان؛ ولتجنيب المجتمع مصادرة ذلك الحق على بعضهم بعضا، يجب تعزيز الحقوق والحريات المسؤولة، وقبول المختلف، واحترامه، والإنصات لرأيه، والاعتراف بثقافته، وحماية التنوع والانتماء المشترك.

إن التعددية الثقافية والاختلاف والتنوع هو الأصل في المجتمعات، وقد تبرز مظاهر التعددية أو تخفت بحسب الظروف التي تمر بها المجتمعات، وبروز التعددية اليوم حالة ظاهرة في أكثر المجتمعات إما للقناعة بفوائدها وقيمتها، وإما لنمو الوعي بالحقوق الإنسانية، حتى أصبحت التعددية اليوم تمثل التراث المشترك للإنسانية في كثير من البلدان..

ولم يعد مقبولا في كثير من البلدان التعامل مع التعددية بشكل صدامي أو إقصائي، والحكمة اليوم في الاعتراف بها وتقبلها والتعامل معها كمكونات اجتماعية وحمايتها بقوة القانون، وتفعيل الحوار في المجتمعات ليكون هو السلوك الطبيعي في التواصل وبناء العلاقات الإيجابية بين مكونات المجتمع المختلفة.

إن التعاطي مع التعددية الثقافية في المجتمع كمكونات متساوية في الحقوق والواجبات يعزز وحدة المجتمع وقوته، ويحافظ على قيمة التعددية الثقافية كحاضنة لمكونات المجتمع دون تمييز، لأن التعددية الثقافية والتنوع والاختلاف في المجتمع يعتبر قوة تبعث على التنافس الإيجابي والإبداع والتطوير، وتخلق تكاملا وقوة ذاتية للمجتمع.