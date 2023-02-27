أهمية الرفق في الإصلاح

الإنسان في مختلف مستوياته ومراتبه العلمية والاجتماعية بحاجة إلى تربية وإصلاح، وبحاجة للتذكير وتوجيه الأفكار والعواطف والسلوك، لأنه بشر يحمل استعداداً للخير والشر، وللفضيلة والرذيلة، ويتأثر بالعوامل الخارجية والمغريات والمثيرات، فضلاً عن وسوسة النفس والشيطان.

والتربية والإصلاح مسؤولية كبيرة، لأنها ليست مجرد ألفاظ تُردد أو كلام يُقال، وليست مجرد أوامر ونواهٍ، وإنما هي عملية تغيير حقيقية لما بنفس الإنسان، وهو ما يعيد تشكيل مقاصده ونوايا أعماله، ولهذا لا بد أن يتصرف المربي أو المصلح بصفات وخصائص تؤهله للقيام بمسؤولية الإصلاح في جميع المراحل وجميع الظروف والأحوال، ومن هذه الخصائص التي يحسن أن يتصف بها المربي الرفق مع من يريد إصلاحهم.

والرفق صفة ضرورية ينبغي التحلي بها والتعود على ممارستها واكتسابها وترسيخها، لأن الإنسان يأنس بآرائه وأفكاره ومواقفه وأفعاله، ويتمكن ذلك الحال منه حتى تصبح تلك الحال صفته الملازمة وبصمة كيانه، وقد يرى فيها كرامته وكبرياءه، ولا يتنازل أو يتراجع عنها لأنه يرى أن في ذلك تنازلاً عن كرامته وكيانه الذي ألفه، والرفق أهم السبل والوسائل التي تجعل الإنسان يقبل أن يتنازل عن آرائه ومواقفه وأفعاله الخاطئة ويحرص على تغييرها حسب ما اقتنع به من موعظة وإرشادات وتوجيهات من المربي أو المصلح أو الناصح.

وقد صح عن عائشة عن رسول الله قوله: "إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله".. وما ذلك إلا لأن مقتضى النصيحة أن تؤدى بالرحمة والرفق، فالرفق محبب للنفوس، فالنفوس كالحصون المغلقة، والرفق من المفاتيح التي تفتح بها النفوس فتقبل على الخير وتستجيب له، وهو من الحكمة التي أمرنا بها وعمل بها الرسل، وهو وسيلة عظيمة لتغيير الأفكار والمفاهيم والأفعال والدعوة إلى الحق.

قال تعالى: "فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك"، وحينما أمر الله موسى وهارون بدعوة فرعون أرشدهما تعالى بقوله: "اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى". وصح عن رسول الله من قوله في تعليم أصحابه قوله: "يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفّروا".