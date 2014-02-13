إندبندنت: عشرات المفقودين بعد إخلاء حمص

وذكرت الصحيفة إنه لم يكن من الواضح ما الذي سيحدث للأشخاص في سن الخدمة العسكرية، بين 15 و 55 عاما، في إطار الاتفاق الذي توسطت فيه الأمم المتحدة لإخلاء المدنيين من مدينة حمص ودخول المساعدات إليها.

وفي نفس السياق قالت الصحيفة إن الحكومة السورية وعدت المقاتلين السوريين الذين يتخلون عن أسلحتهم بأن تعفو عنهم وتطلق سراحهم ، ولكن ليس من الواضح أن كان هذا هو ما يحدث في الواقع.

وأشارت الصحيفة إلى أن وزير الخارجية البريطاني وليام هيج وصف اعتقال الأشخاص الذين تم إجلاؤهم بأنه أمر"شائن" ، وقال هيج للإندبندنت "نحن بحاجة إلى إجابات على وجه السرعة حول ما يحدث لهم".

ونقلت الصحيفة عن الحكومة السورية قولها إن عمليات الفحص والتدقيق على هؤلاء الأشخاص يجب أن تتم بالشكل الصحيح لاستخراج "الإرهابيين" من بينهم، وهو مصطلح يستخدم من قبل الحكومة لوصف جميع معارضيها.