نيويورك تايمز: أوباما يحذر هولاند من التعامل مع إيران

جاء هذا التحذير بعد أسبوع من قيام وفد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الفرنسية بزيارة إلى طهران للبحث عن فرص تجارية وسط الجهود الدبلوماسية الرامية إلى التوصل إلى اتفاق نووي.

وأشارت الصحيفة إلى أن زيارة الوفد الفرنسي إلى طهران أثارت مخاوف من أن الاتفاق النووي المؤقت مع إيران تسبب في سباق للشركات العالمية على العودة إلى ذلك البلد، وكسر نظام العقوبات الدولية المفروضة من قبل الولايات المتحدة وأوروبا معاً.

ونقلت الصحيفة عن هولاند إنه حذر الشركات من توقيع اتفاقيات تجارية مع إيران قبل رفع العقوبات ، لكنه قال إن الحكومة الفرنسية لا سيطرة لها على "الرحلات الخاصة" للشركات الفرنسية ، مشيرا إلى أن "رئيس الجمهورية ليس رئيس اتحاد أصحاب العمل في فرنسا".

وفي السياق نفسه قالت الصحيفة إنها "كانت لحظة نادرة من التوتر" في الظهور المشترك الذي حاول فيه الزعيمان إعطاء صورة من التناغم في الشراكة الفرنسية الأميركية ، التي "تجدد شبابها" على قضايا مثل إيران وسوريا ، وعمليات مكافحة الإرهاب في شمال أفريقيا.