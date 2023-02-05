في مغزى الحراك الأمريكي-العربي: السلطة باقية وتتمدد

بهذا المعنى، تتقاطع النظرة الأمريكية للسلطة مع النظرة الإسرائيلية، أو على الأقل، نظرة تيارٍ مركزي فيها، ما انفك ينظر للسلطة بوصفها "ذخراً" و"رصيداً" وليست "عبئاً" أو "تهديداً" كما يحلو للغلاة فيها وصف الحالة.. لإسرائيل مصلحة حيوية حتى الآن على الأقل، في الإبقاء على السلطة، ولكن بشرط أن تظل ضعيفة، ودائماً تحت السيطرة الإسرائيلية السيادية.

قد تنصرف الأنظار إلى "التنسيق الأمني" بوصفه أحد أهم وظائف السلطة الفلسطينية من المنظور الإسرائيلي، وهذا صحيح إلى حد كبير، لكن الأصح منه، أن للسلطة وظائف أكثر أهمية وحيوية لإسرائيل، من "التنسيق الأمني" المرذول من غالبية الفلسطينيين..

منها، أن السلطة بمجرد وجودها، تنفذ وظيفة "ترانسفير قانوني" والتعبير للدكتور علي الجرباوي، لخمسة ملايين فلسطيني أو أزيد، في الضفة والقطاع، فهي الكيان القانوني لهم، الذي يمنحهم الجنسية وجواز السفر، وبذا تكون إسرائيل قد تحللت من تحدي منح الجنسية لهؤلاء أو بعضهم، وتركت هذه الكثافة السكانية، خارج إطار حساباتها.

وإلى جانب "التنسيق الأمني" و"الترانسفير القانوني"، ثمة وظائف للسلطة لا تقل أهمية، تمارسها بمجرد وجودها، فهي تتحمل نيابة عن الدولة القائمة بالاحتلال أوزار وأكلاف الخدمات المقدمة لملايين الفلسطينيين من صحة وتعليم وبنى تحتية وغيرها..

وهي إضافة إلى ذلك، تسهم في خلق الوهم بوجود "عملية سلام" ومسار سياسي، حتى وإن كانا معطلين منذ عقد من الزمان على أقل تقدير، لكن الوهم بشأن وجودهما، وإمكانية استئنافهما، مازال قائما، وهو إن لم يكن "وهمًا" عند البعض، فهو ينفع كوسيلة لتبرئة الذات والذمة والضمير، من عبء اجتراح مسار بديل لمسار المفاوضات الذي مضى على انطلاقته الأولى في مدريد قرابة الثلث قرن تقريبا.