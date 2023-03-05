لمن الفضل إن فاز أردوغان ثانية؟

المكان: أنقرة، والزمان: ربيع العام 2012، أما الحدث، فكان جولة دراسية رفقة أزيد من خمسة وثلاثين قيادياً من أحزاب عربية، أغلبها ذات مرجعية إسلامية، تحت عنوان: "دروس من التجربة التركية"، حين أتيحت لي الفرصة لأول مرة للقاء زعيم المعارضة التركية في مقر حزبه الرئيس: حزب الشعب الجمهوري في العاصمة التركية.

لم يخطر ببال المشاركين في الرحلة، ومنهم من أصبح بعد أشهر قلائل على رأس السلطة التنفيذية أو التشريعية في بلاده، أن برنامج الزيارة سيشتمل على لقاءات مع أحزاب المعارضة..

كنّا قد أنهينا للتو أسبوعاً حافلاً بالحوارات مع حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ عشر سنوات، بمشاركة رفيعة المستوى من قادة الحزب، وكنا قد طفنا بالبرلمان وعدد من لجانه، فضلاً عن زيارات وحوارات في الخارجية والقصر الرئاسي.. اللقاء مع كمال كليتشدار أوغلو وقادة الجمهوريين كان مختلفاً.

يومها رافقنا إلى مقر الحزب مسؤول في الخارجية والمراسم، التزام جانب الصمت، واتخذ لنفسه مقعداً قصياً، وبعد مداولات استمرت لأكثر من ساعتين، غادرنا المقر الرئيس، ولم يطق مرافقنا الدبلوماسي صبراً فسألني ونحن على درج المبنى الخارجي: كيف وجدت المعارضة وزعيمها "التاريخي"؟ أذكر أنني أجبته: اطمئن، أنتم من سيحتفل بمئوية الجمهورية بعد عشر سنوات أو أزيد قليلاً، فبمثل هذه المعارضة سيطول أمد بقائكم في الحكم..

قلت ذلك على الرغم من النبرة المتفائلة التي تحدث بها زعيم "الكماليين"، والثقة التي بدت على محيّاه وهو يتلو على مسامعنا آيات الرفض لكل ما يصدر عن العدالة والتنمية، دون أن نعرف بالضبط ما الذي تريده المعارضة.. كانوا جيدين للغاية في عرض "ما لا يريدون"، ولكن عند سؤالهم عمّا يريدون، كان يدركهم الصباح ويتوقفون عن الكلام المباح.