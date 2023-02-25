المسكوت عنه.. سياسيًا

على مستوى العامل الأول، فإن الدراسة العميقة للمسلك السياسي طوال عهود الدولة السودانية التي نشأت بعد أول انتخابات 1953 إلى اليوم لا يجد الباحث مشقة لإثبات الخلل الكبير في عقلية الحُكم والسياسة، مما سمح للأخطاء التاريخية الجسيمة أن تتكرر طوال أكثر من 67 سنة منذ الاستقلال، وتتراكم بممارسات الساسة والأحزاب، مما كَرّس الفشل السياسي في الدولة السودانية.

لكن الأدب السياسي السوداني المنشور يتجنب الإشارة المباشرة إلى أن مصدر هذا الخلل هو المسلك السياسي الذي يقوم على فصل الفعل عن القول، لدرجة تجعل التحليل السياسي المبني على ما يقوله الساسة من تصريحات أشبه بمحاولة السير فوق الدخان، فالكلمات لا تعني شيئًا أكثر من رنينها، ولا يجدي التعويل على ما يقوله السياسي، فغالبًا إما هو مجرد قول ملقي على عواهنه أو كلمات يسهل إنكار معانيها.

ويمتد فصل الفعل من القول إلى المواثيق التي يدمن الساسة كتابتها، وتظل مجرد مراسيم لا تتجاوز لحظات الاحتفال بتوقيعها وتُنسى تمامًا، ويتجاوزها الواقع، مثل الوثيقة الدستورية الموقعة، في 17 أغسطس 2019، في أجواء احتفالية شهدها حضور إقليمي ودولي فخيم، ولكن بنودها الأساسية ظلت معطلة حتى فجر الانقلاب عليها في 25 أكتوبر 2021.

في يوم كتبتُ معلقًا على حديث أحد الساسة رأيته أمامي يتحدث في شاشة إحدى الفضائيات، فعاتبني لماذا لم اتصل به قبل الكتابة، فقلت له أن الأمر لا يحتاج فقد شاهدته كفاحًا أمامي فكان رده مندهشًا (وهل تصدق ما نقوله في الإعلام؟).

الممارسة السياسية في السودان تقوم على مبدأ (أعذب الشِعِر أكذبه)، فليس مطلوبًا من الكلمات والأدبيات المنشورة أكثر من الأثر البلاغي، فيصبح عسيرًا التعويل على تفسير ما يقال في الوسط السياسي طالما هو من صنع وادي عبقر و لسان حاله قول الشاعر صديق مدثر: (لا تقل إني بعيد في الثرى .. فخيال الشعر يرتاد الثريا)..