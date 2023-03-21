الصين وروسيا.. التجارة إلى الأمام

تتوجه الأنظار العالمية حاليا إلى موسكو، حيث زار الرئيس الصيني شي جينبينغ موسكو والتقى خلالها نظيره فلاديمير بوتين، ومن المؤكد أن تكون لنتائجها المعلنة و/أو السرية تداعيات لا يستهان بها على صعيد العلاقات الثنائية بين البلدين، وعلى مستوى علاقات الصين مع الغرب، وربما كذلك على اتجاهات الحرب والسلام في أوكرانيا.

بالنسبة للصين، وعلى الرغم من موقفها الحذر عسكريا ودبلوماسيا وحتى اقتصاديا من الأزمة الأوكرانية، إلا أن الرئيس شي اختار روسيا مرة أخرى المحطة الأولى في زيارته الخارجية بعد انتخابه كرئيس للصين، الأمر الذي يعكس بالكامل صداقة شخصية عميقة بين شي وبوتين، والأهمية الكبيرة التي يوليها للعلاقات الصينية الروسية في الحقبة التي بات يطلق عليها العديد من القيادات الصينية "العصر الجديد".

وفي المقابل، تنظر القيادة الروسية إلى الصين باعتبارها قوة عالمية صديقة لا يمكن الاستغناء عنها، وينبغي تعزيز العلاقات الإستراتيجية معها، وشريان حياة اقتصادي يخفف من تأثيرات العقوبات الأمريكية والأوروبية الشاملة وغير المسبوقة، وخروج الشركات الغربية من السوق الروسية، علاوة على إبعاد البلاد عن النظام المالي العالمي.

في الواقع ينبغي القول إن العلاقات التجارية بين الصين وروسيا نمت بشكل ملحوظ خلال العقدين الماضيين، حيث تضاعفت أكثر من 5.6 مرة في الفترة 2003-2013، لتصل إلى نحو 89.3 مليار دولار مع قدوم الرئيس شي للحكم، ومن ثم تضاعف مرة أخرى خلال فترة رئاسته وتقترب من 200 مليار دولار في العام الماضي، بزيادة 116% عن عشر سنوات مضت، في حين حافظت الصين على مركزها كأكبر شريك تجاري لروسيا لمدة 13 عاما على التوالي.

مع ذلك يمكن القول إن عام 2022 كان عاما استثنائيا بامتياز حيث ارتفع حجم التجارة الثنائية بين الصين وروسيا بنسبة تقترب من الثلث في العام الماضي، ليصل إلى مستوى قياسي جديد أو ما يقارب 190.3 مليار دولار. وفي المحصلة عززت بكين مكانتها كأهم شريك اقتصادي لموسكو، في حين انضمت روسيا الى قائمة أكبر 10 شركاء تجاريين للصين.