رئيس الوزراء المنتظر

في العُرف الاجتماعي السوداني، إذا تقدم شاب إلى أسرة يطلب الزواج من ابنتها، تبدأ فورًا عملية "صناعة القرار" بتحديد مهلة للرد، أسرة البنت تشرع في جمع المعلومات عن أسرة الطرف المتقدم للزواج، قائمة المسح الاجتماعي تمسح جيران وأصدقاء ومعارف الشاب في العمل وكل من له صلة به، إلى أن تبلغ المعلومات الحد الذي يقنع الأسرة بأنه كاف لـ"صناعة القرار"، فتعرض المعلومات على الجهات العليا صاحبة القرار في الأسرة وبناء عليها إما كان الإيجاب أو الرفض.

هذا العرف على بساطته وعفويته والإقرار به وتقبل نتائجه من الطرفين دون احتجاج، إلا أنه يمثل أنموذجًا حقيقيًا لـ"صناعة القرار" تفتقده الدولة السودانية في أعلى سنام مؤسساتها التنفيذية.

قرارات خطيرة تحدد مصير السودان تتخذ عفو الخاطر ربما من جلسة أنس مع بعض الأصدقاء أو نميمة تنقلها آلية "حمالة الحطب" فتشعل النار والحريق بقرارات مرتجلة، مثلًا حدث في الهجوم العسكري الذي ابتدر الحرب في إقليم النيل الأزرق 2011 وأدى لدمار شامل لم يخرج منه الإقليم حتى، اليوم، رغم توقيع اتفاق السلام في 3 أكتوبر 2020.

في زيارته الشهيرة إلى روسيا، ديسمبر 2018، وعلى الهواء مباشرة تحدث رئيس الجمهورية السابق عمر البشير مخاطبًا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مستجيرا به من الولايات المتحدة الأمريكية وعارضا إنشاء قاعدة عسكرية على شاطئ البحر الأحمر لحماية السودان من عدوانية أمريكا.

أول من رفع حاجب الدهشة كان وزير خارجيته البروفيسور إبراهيم غندور الذي كان يرافقه ولم يكن له علم مسبق بما قاله الرئيس، ومرت الآن أكثر من 4 سنوات على هذه الحادثة ولا يزال السودان يدفع ثمن تلك الكلمات التي نطق بها رئيسه في لحظة عابرة غير مدروسة ولا مسنودة بأي من مؤسسات صناعة القرار.