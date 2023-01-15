 لن يصفح.. ولن تُؤمر فتطيع

هذا على مستوى التاريخ والماضي والذاكرة الجريحة، أما على مستوى الحاضر فثمة قرابة 8 ملايين جزائري يعيشون الآن بفرنسا، وثمة الآلاف من الفرنسيين الذين يحملهم الحنين إلى الأرض التي وُلدوا فيها أو وُلد فيها آباؤهم ونشؤوا وترعرعوا وكانت لهم ذكريات بالأرض التي تنفسوا هواءها واستمتعوا بشمسها، فيعودون إليها من الحين إلى الحين استحضارا للماضي الجميل أو يقررون الموت في حضنها، في أخريات حياتهم..

ثم هنالك علاقات دبلوماسية ومبادلات تجارية ومصالح اقتصادية وارتباطات ثقافية تريدها الجزائر نِدية، متكافئة ومتحررة من الإرث الاستعماري القديم بالاعتراف بجرائمه وبتبعات ذلك الاستعمار وبتقديم اعتذار يُخفف وطأة الماضي ويمسح بعض جراحه، ولكن ها هي فرنسا في شخص رئيسها، وقبل ذلك في شخص العديد من سياسييها ودبلوماسييها ومؤرخيها يأبون الاعتذار وطلب الصفح وتضميد الجراح التي خلفتها السكين التي أغمدتها في لحم الجزائر الحي.

يقول ماكرون للكاتب كمال داود، الذي أجرى معه الحوار، بلهجة قاطعة: "لستُ مضطرا لطلب الصفح"، داعيا إلى البدء في كتابة صفحة جديدة، لأن ما يهم فرنسا هو حاضرها، أي موقع الجزائر الاستراتيجي، وكونها فضاءَ عبور إلى دول جنوب الصحراء، ما يهمها أن تكون بلد المليون شهيد، منذ انطلاق حرب التحرير، وحوالي 6 ملايين شهيد، منذ بدء الاحتلال، سوقا لسلعها ومختلف منتجاتها وفرصا سانحة وثرية لاستثمار رجال أعمالها.

يستغرب الرئيس الفرنسي أن تكون أجيالٌ جزائرية لم تعش أهوال الاحتلال وفظاعته ووحشيته، بل أجيالٌ من بلدان أخرى لم تعرف مسارات العنف وسطوة الاستعمار، حساسة لمثل هذه المسألة، مسألة الصمت عن الاعتذار وطلب الصفح لمدة عقود طويلة.. "ما يُذهلني، بما في ذلك من الأجيال التي لم تختبر الاستعمار من قبل، ومن الذين يأتون من بلدان تم فيها إنهاء الاستعمار دون نزاع تقريبا، هو أن الحرب الجزائرية تشكل نقطة مرجعية للصدمة".

يذهل تلميذ الفيلسوف بول ريكور صاحب مفهوم "الذاكرة الصحيحة" أن تكون الجزائر، في حربها التحريرية، أيقونة لأحرار العالم يتوارث الأبناء عن الآباء لها الإعجاب والتقدير، وألا ينسى أبناء الجزائر آلاف جماجم الشهداء وهي تُردم في جنح الظلام.

ليست المرة الأولى التي يرفض فيها ماكرون أن يعتذر باسم بلاده عن تاريخ من الدمار، فقد سبق أن أصر على ذلك الرفض قبيل الانتخابات الرئاسية الفرنسية، التي أجريت في شهر أبريل من العام الماضي، كان ذلك على صفحات لوموند، وعلل العارفون بشؤون السياسة أن هذا الرفض يأتي في سياق الحملة الانتخابية التي كان يقوم بها ضد منافسته الشرسة مارين لوبان، وأنه كان يجهد من أجل أن يغرف من خزانها الانتخابي بعض الأصوات اليمينية المتطرفة، ولكن هذا التصريح لم يكن سقطته الأخلاقية الأولى، فقد قرنها بسقطة أشد شناعة وهو ينفي وجود بلد اسمه الجزائر.