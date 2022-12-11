الوساطة الروسية بين أنقرة ودمشق

تُكثف موسكو جهودها المعلنة والسرية على خط الوساطة بين أنقرة ودمشق، لكأنها في سباق مع الزمن مع عملية عسكرية تركية، طالما لوّحت بها الأولى، واستنكرتها الثانية..

وعلى الرغم من أنها أقل تضرراً من واشنطن من عملية كهذه، لا سيما إن ظلت في حدودها "التكتيكية"، فإنها لا تدّخر وسعاً لتلافيها..

موسكو، كواشنطن، ترتبط بعلاقات استراتيجية مع تركيا، لكنها بخلافها، تحتفظ بشبكة علاقات ومصالح مع سوريا، ليست أبداً بوارد التخلي عنها، أو المقامرة بها، حتى وهي في ذروة انشغالاتها الأوكرانية.

الكرملين راقب بكثير من الارتياح، التحولات في مواقف "القصر الأبيض" حيال سوريا، وهو تلمس حاجة أردوغان لاستحداث اختراق سريع على مسار العلاقة مع جارته الجنوبية، أملاً في سحب ملف اللاجئين السوريين من التداول في الحملات الانتخابية لخصومه، ولهذا رأيناه يستعجل عقد قمة مع الأسد، وفي ذهنه استخدام "الصورة" لبعث رسائل للجمهور التركي المُتعَب، مؤدّاها أن ملف اللجوء السوري قد وضع على سكة الحل.