العلاقات الاقتصادية العربية الصينية.. والقمة المرتقبة

من المتوقع أن تعقد الصين والدول العربية قمة في السعودية خلال النصف الأول من الشهر القادم، وسط إمكانية قيام الرئيس الصيني شي جين بينغ بزيارة المملكة لأول مرة منذ عام 2016 أو ما يقرب من سبع سنوات.

ولعل انعقاد مثل هذه القمة في ظل التطورات الدولية الراهنة يعكس مدى المستوى المتطور الذي وصلت إليه العلاقات العربية الصينية، واستمرارية ازدهار الروابط السياسية والاقتصادية، رغم تداعيات فيروس "كوفيد-19"، والحرب في أوكرانيا، والتباطؤ الاقتصادي في الصين.

تأتي هذه القمة في الوقت الذي نسجت الصين خلال العقدين الماضيين شراكات وثيقة مع الدول العربية لتشمل ارتباطات دبلوماسية وسياسية واقتصادية وحتى أمنية ودفاعية.

من وجهة النظر الصينية، المنطقة العربية ليست فقط مصدرا يمكن الاعتماد عليه لإمدادات الطاقة وسوق تصدير واسعة لمنتجاتها أو مشاريع شركاتها، ولكنها أيضا عنصر حاسم في مبادرة الحزام والطريق الطموحة التي أطلقتها بكين قبل نحو عقد، وفي لعبة التوازنات الدولية الحاصلة حاليا.

وفي المقابل، تنظر الدول العربية إلى الصين باعتبارها قوة اقتصادية عالمية لا يمكن تجاهلها من أجل ازدهارها الاقتصادي.

وإلى جانب تطوير التجارة والاستثمارات والتعاون في مجال الطاقة، استجابت دول المنطقة بحماس لمبادرة الحزام والطريق لتعزيز البنية التحتية المحلية وآفاق إحياء التجارة عبر الوطنية بين شرق وغرب آسيا، حيث وقعت 19 دولة عربية، بالإضافة إلى جامعة الدول العربية وثائق تعاون مع الصين بشأن مبادرة الحزام والطريق.