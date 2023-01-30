أمريكا والصين.. و"صراع الموانئ"

بروز الصين في هذا المجال لم يعد سرا، حسب تقديرات برنامج الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" توفر السفن أكثر من 80% من التجارة العالمية، في حين موانئ الصين وحدها تعالج ما يقرب من 50% من جميع حركة مرور الموانئ العالمية.

كما أن الصين تنتج نحو 96% من حاويات الشحن في العالم، وتوجد فيها سبعة من أكبر عشرة موانئ في العالم في الصين، والشركات الصينية تملك و/أو تدير حوالي 100 ميناء حول العالم.

ولا يقتصر على ذلك، فقد حافظت الصين على ريادتها في بناء السفن في العالم في عام 2022، حيث استحوذت على أكبر حصة في السوق وحققت اختراقات مهمة في موديلات السفن المتطورة

وتصدرت العالم في ثلاثة مؤشرات رئيسة، حيث ساهمت بنسبة 47.3% من الناتج العالمي، وحصلت على 55.2% من الطلبات الجديدة، و49%من الطلبات المعلقة، في حين تم تصنيف 6 شركات صينية كأفضل 10 شركات لبناء السفن في العالم.

ولعل المخاوف الأمريكية لخصتها صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية مؤخرا بالقول إن الصين أصبحت قوة بحرية عالمية، مع آلاف السفن التجارية التي تبحر في الممرات البحرية، وصناعة بناء سفن ضخمة قادرة على إنتاج المزيد من السفن، وهذه الهيمنة على سلاسل التوريد العالمية يمكن أن تجعل الولايات المتحدة تجثو على ركبتيها في الصراع.

من وجهة النظر الأمريكية، السيطرة على الموانئ والمحطات تمنح الصين نفوذا اقتصاديا وسياسيا على حكومات البلدان المضيفة، كما يسمح لها بجمع معلومات سرية عن حركة السفن، والتدفقات البحرية للسلع الحيوية في جميع أنحاء العالم والتحكم فيها.

وفي زمن الحرب، هناك أيضا مخاوف مستمرة من أن الموانئ التي تديرها/تملكها الشركات الصينية يمكن أن تستغل لدعم المجهودات الحربية للجيش الصيني.