التطبيع السوري التركي إلى أين؟

الذين نظروا إلى الرئيس أردوغان كمنظر سياسي، تحركه الأيديولوجيا، ظنوا أنه الخليفة المنتظر للمسلمين، وأن المسحة الدينية التي اتسم بها سلوكه السياسي في تعامله مع قضايا المنطقة تعطيه شيكا على بياض لتزعم المنطقة وقيادتها، لكنهم سرعان ما فوجئوا باستدارة السياسة الخارجية التركية استدارة كاملة أقصت حلفاء الأمس، وقربت خصوم اليوم، معلية المصالح التركية على ما عداها من المصالح ومتجنبة ما قد يصيبها من أضرار.

الرئيس التركي بغض النظر عن سجله السياسي وخلفياته الفكرية، أثبت أنه براغماتي بامتياز، وأنه يطبق باقتدار الفلسفة السياسية التي تقول بالمصالح أولاً، وقبل كل شيء، وأي شيء، وأن السياسات لا تقوم على صداقة مجردة، أو على عداوة دائمة.

وهو بهذا المعنى ليس استثناءً في التاريخ، لكنه مستوعب جيد له؛ فهناك دول وحكومات كثيرة غيرت سياساتها وبدلت تحالفاتها، بل وأعادت تشكيل نفسها، عندما اصطدمت مصالحها بتلك السياسات والتحالفات، أو عندما وجدت حاجة لتغيير الأولويات، أو حين وجدت في تبديل المواقف ضرورة وجودية، أو حاجة سياسية.