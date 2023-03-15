إسرائيل تتفلّت خارج دورها الوظيفي

عندما تصل العلاقات السياسية والدبلوماسية بين إسرائيل والولايات المتحدة إلى مستوى السباب العلني المتبادل، كما شهدناه قبل عشرة أيام يتكرر للمرة الثالثة خلال بضعة أشهر أعقبت تشكيل حكومة بنيامين نتنياهو الائتلافية، فإن القراءة المتوازنة لهذا الذي يحدث، لا تترك مجالا واسعا للجدل؛ ثمة شيء ما استثنائي طرأ على العلاقة التي تأسست فيها إسرائيل جدولة، وظيفية تابعة لأمريكا ومحمية منها، وها هي الآن تتفلّت بقيادة اليمين المتطرف لتوسيع هامش استقلاليتها عن واشنطن، وبعناد يستنفر إدارة أمريكية ضعيفة، فيُخرج الطرفين عن مألوف لغة الخطاب.

أنْ يخرج السفير الأمريكي في القدس عن طوره ويصف وزير المالية الإسرائيلي بأنه أحمق، ويزيد على ذلك بالتمني لو كان بإمكانه أن يرميه من الطائرة التي تقلّه إلى واشنطن، فهذه لغة خطاب محتقن بين دولتين تمرّ علاقاتهما في منحدرٍ أعمق وأوحش من كل الذي قيل في البيانات الرسمية التي غطت زيارات استثنائية قام بها كبار مسؤولي الأمن القومي الأمريكي والمخابرات والدفاع والأركان والخارجية لإسرائيل خلال الشهرين الماضيين.

مع شتائم السفير الأمريكي لوزير المالية الإسرائيلي، كانت حكومته قالت رسميا إن هذا الوزير غير مرغوب أو مُرحّب به، وفي واشنطن خرجت ضده مظاهرات وعرائض من سبعين منظمة وجمعية، ليأتيها الجواب من مصدر مقرب من نتنياهو، بأن الإدارة الأمريكية هي التي تموّل مظاهرات الغضب ضد حكومة نتنياهو، وتروّج تحذيرات من حرب أهلية إسرائيلية في الطريق، ومن مخاطر منظورة بتفكيك الدولة.

وفي المقابل، لم تعد ترى اللوبيات الأمريكية المؤازرة لنهج نتنياهو، حرجًا في أن يكون لها مرشحٌ للرئاسة الأمريكية القادمة هو نيكي هايلي حاكمة ولاية ساوث كارولينا التي أعلنت أنها تخطط لتكون المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024.

للسباب التوبيخي والتحذيري الذي تبادلته إدارتا بايدن ونتنياهو في الأسابيع الماضية، تفسيرٌ سيكولوجي معروف كان بحث فيه الأستاذ في جامعة كيلي البريطانية ريتشارد ستيفينس، وانتهى إلى أن الشتيمة تجعل من يطلقها أكثر قدرة على تحمّل الغضب المكبوت، كونها تحفّز جهازه العصبي الذي يتوقع المزيد من التوتير.