الشعراوي يفقد الحصانة

في هذا الجو، أصبح الخطاب الديني موزعا بين أنماط متعددة من الدعاة والخطباء. وكان الفضاء واسعا يتسع للجميع، ولم يكن هناك من يلتفت في زحمة الطلب المتزايد إلى التمييز بين الغث والسمين، ولا بين المعتدل والمتطرف أو بين الضار والمفيد، ولا بين الدعاة والأدعياء.

ظهر في هذا الجو الشيوخ أصحاب الأجندات الذين يفصلون مقاس خطابهم على مقاييس معازيبهم، أو على مقاس ظروف سياسية متغيرة ، فيفتون بلا وجل ولا تردد في قضايا جرت ويلات على المسلمين، وأورثتهم حروبا ومصائب لازالوا يكابدون آثارها ويدفعون أثمانها إلى الآن.

شهدنا في هذه الحقبة كذلك، من عرفوا بالدعاة الجدد الذين تاجروا بالخطاب الديني لتحقيق شهرة لا يستحقونها، وجنوا ثروات وامتيازات مادية من خلال استغفال البسطاء من الناس وشرائح واسعة من العامة.

فوضى الخطاب الديني فتحت الباب واسعا أمام الغلاة والمتعصبين الذين استغلوا ظروفا سياسية أو صعوبات اقتصادية واجتماعية، ليجعلوا من خطابهم الديني الموتور سببا في نشأة ظواهر تنظيمية ظاهرها الانتصار للدين والدفاع عنه، وجوهرها وهدفها الحقيقي، والوصول للسلطة والسيطرة على الثروة.