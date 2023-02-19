بين زلزالين.. أردوغان وحكم العدالة والتنمية

يعزو محللون نجاح حزب العدالة والتنمية في الوصول إلى سدة الحكم في تركيا العام 2002 إلى النتائج الكارثية لزلزال 1999 الذي ضرب تركيا وألحق بها أفدح الأضرار، وعجز الحكومة والائتلاف آنذاك عن التعامل مع ذيول الكارثة وتداعياتها..

هؤلاء المحللون أنفسهم، وغيرهم، يرجحون أن تفضي تداعيات زلزال 2023 الذي ضرب البلاد بقسوة أشد، إلى إغلاق صفحة في تاريخ تركيا الحديث، امتدت لأكثر من عقدين من الزمان..

الزلزال جاء بهم إلى السلطة، والزلزال سيخرجهم منها، هكذا يتحدث بعض المحللين الأتراك من خصوم الحزب ومنافسيه، ومن وجهة نظرهم فإن الزلزال تحوّل إلى عامل تغيير أساسي “Game Changer”، في السياسة التركية.

دستورياً، آخر موعد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية هو 18 حزيران/يونيو 2023، وليس سوى دخول تركيا في حرب مع قوة خارجية، من سبب دستوري يستدعي تأخيرها، أردوغان سبق أن اقترح تقديمها إلى 14 أيار القادم، دون أن يصبح هذا التاريخ موعداً رسمياً لإجرائها بعد..

لكن هذا الوضوح الدستوري القاطع، تقابله رغبات ضبابية عبّر عنها بعض حلفاء الحزب الحاكم، بإرجاء الانتخابات، حتى أن أردوغان نفسه، طالب الأتراك من على أنقاض البيوت المهدمة في كهرمان مرعش، بمنحه عاماً إضافياً لإصلاح ما دمرته أمّنا الطبيعة، وبالطبع، من دون أن يأتي على ذكر الانتخابات، تأجيلاً أو تبكيراً.