الصحيح في ركعات صلاة الكسوف

أخرج مسلم في صحيحه: من طريق حبيب عن طاووس عن ابن عباس: أن النبي رسول الله صلى في كسوف ثمان ركعات في أربع سجدات.

قلت: هذا حديث شاذ ضعيف الإسناد فحبيب كثير الإرسال والتدليس.

قال الألباني عن هذا الحديث: ضعيفٌ، وإن أخرجه مسلم ومن ذكر معه وغيرهم. فذكر تدليس حبيب وعدم سماعه ثم قال: وفيه علة أخرى وهي الشذوذ. فقد خَرّجتُ للحديثِ ثلاثَ طُرق أخرى عن ابن عباس، وفيها كلها: أربع ركعات وأربع سجدات. وفي هذه الطريق المعلة: ثماني ركعات. فهذا خطأٌ قطعا.

وقال البيهقي في سننه سنن الكبرى ما ملخصه: وأما البخاري فإنه أعرض عن هذه الروايات التي فيها خلاف رواية الجماعة. وقد روينا عن عطاء بن يسار وكثير بن عباس عن بن عباس عن النبي أنه صلاها ركعتين في كل ركعة ركوعان.

فحبيب بن أبي ثابت –وإن كان من الثقات– إلا أنه كان يدلس، ولم يذكر سماعه لهذا الحديث عن طاووس، فيَحتمِل أن يكون حمله عن غير موثوقٍ به، عن طاووس. وقد خالفه سليمان الأحول فوقفه. وقال ابن حبان في صحيحه عن هذا الحديث: ليس بصحيح، لأن حبيباً لم يسمع من طاووس هذا الخبر.

قلت: فهذا حديثٌ منقطع الإسناد، فإن حبيباً مدلّسٌ لم يسمع من طاووس.

وقد أخرجه مسلم في الشواهد في آخر الباب، فليس هذا دليلا على تصحيحه.