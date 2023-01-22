هل تستطيع واشنطن إخراج قطار المصالحة التركية-السورية عن سكته؟

لكن هذا الزخم تعترضه عوائق يتعين تذليلها لضمان وصول هذا المسار إلى خواتيمه.. أهمها الموقف الأمريكي المتحفظ بشدة على أية محاولات انفتاح على دمشق، وبالأخص بعد اندلاع الأزمة الأوكرانية، ومنها وجود قوى صلبة على الأرض تناهض المصالحة وتخشى عقابيلها (قسد في الشمال الشرقي، وهيئة تحرير الشام في الشمال الغربي)، ومنها أيضاً، الاستمهال السوري في إتمام المصالحة، أملاً بوصول المعارضة التركية سدة الحكم، ورهاناً على فرص توقيع اتفاق أفضل معها.

من بين مختلف هذه العوائق، يظهر الموقف الأمريكي بوصفه العقبة الأهم، التي قد تعرقله أو حتى تطيح به، وفي الأنباء أن واشنطن، ومن موقع مصلحتها في اجتذاب أنقرة، سيما في ظروف الأزمة الأوكرانية وتزايد مكانة الأخيرة الاستراتيجية في المعادلات الدولية، تنتوي تقديم عرض لتركيا يصعب عليها مقاومته.

لذلك نراها تتحرك في اتجاهين: الأول؛ رفع بعض القيود على توريد أنواع معينة من الأسلحة لتركيا (طائرات إف 16 مثلاً) إلى جانب رزمة من التفاهمات الأمنية والدفاعية، والثاني؛ إعادة هندسة المعارضة السورية، بشقيها العربي والكردي، بما يستجيب لأكبر مخاوف أنقرة.

في هذا السياق، يجري الحديث عن محاولات أمريكية لإعادة هيكلة "قسد"، إن بإشاعة نوع من "اللامركزية" في بنية هذه القوات ومناطق انتشارها، أو عبر توسيع المشاركة العربية فيها، هنا تحضر مجموعة "ثوار الرقة" التي أعيد الاعتبار لها ولغيرها، ودائماً بهدف ضمها إلى "قسد"، لاستحداث هذا التوازن..

وفي السياق ذاته، يجري التفكير بإعادة انتشار العناصر والوحدات الكردية على مسافة آمنة من الحدود مع تركيا، واستبدالها بعناصر ووحدات عربية، تحمل شكلاً اسم "قسد"، ولكنها تتبع فعلياً للقيادة الأمريكية، وربما لا يجري التمسك باسم "قسد" في مرحلة لاحقة، إن كان الأمر يبعث برسائل طمأنينة لتركيا.