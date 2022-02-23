موسكو تحسم الحرب الدبلوماسية بعمل عسكري

تاج الدين عبد الحق

حسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الحرب في أوكرانيا قبل أن تبدأ وقبل أن تجف بيانات التهديد والوعيد الغربية التي كانت تحذر موسكو من عسكرة الأزمة الأوكرانية، وتجاوز الحدود الضابطة لها بشقيها الدبلوماسي، والميداني.

والمفاجأة في الحسم الروسي، أنه لم يكن مناورة سياسية، فهو لم يترك فرصة للتراجع، أو التنازل، وفرض نتائج على الأرض يصعب تجاوزها، وآثارا مادية ليس من السهل تغيير مفاعيلها الجيوسياسية لا في المدى المنظور ولا في أي ترتيبات طويلة الأمد مستقبلا إن على صعيد العلاقة مع الجار الأوكراني، أو على مستوى العلاقة المستقبلية بين الشرق والغرب.

الرئيس بوتين جعل أسلوب حسمه الخلاف في الأزمة الأوكرانية بمثابة دفاع عن قضية وطنية تتعلق بهيبة روسيا الاتحادية وأمنها الوطني، وكان ذلك واضحا في العرض التاريخي المستفيض لعلاقة بلاده بأوكرانيا، ومدى الترابط والتداخل بين البلدين لا في المصالح فقط بل في الجغرافيا والتاريخ.

لم يكن قرار اعتراف الرئيس الروسي بالمنطقتين المنفصلتين عن أوكرنيا: “ دونيتسك، ولوغانتسك “ نوعا من التصعيد الروسي للأزمة مع الغرب، ولكنه كان في جوهره تحديدا للحد الأدنى الذي يمكن أن تتفاوض عليه موسكو في مواجهة الغرب الذي بدأ مطالبه باستفزاز موسكو من خلال الإعلان عن مساعي انضمام كييف لحلف الناتو، قبل أن تصدر لاحقا بيانات تحذير وتنديد بتدخل عسكري روسي قبل أن يقع وقبل أن يتحول إلى واقع أمام العالم كله.

ومنذ أعلنت موسكو اعترافها بالجمهوريتين الجديدتين لم تعد المطالبات الغربية لروسيا بالامتناع عن التدخل العسكري في أوكرانيا مطالبات واقعية، ولم تعد هذه المطالبات أكثر من محاولة بائسة لحفظ ماء الوجه، وليصبح التلويح برد عسكري غربي، هو الأمر غير الواقعي، وغير الممكن.

وحتى على مستوى العقوبات الاقتصادية والمالية، فإن هذه العقوبات، حتى لو أحدثت التأثير الذي تأمله واشنطن وحلفاؤها، فإنها لم تعد تتناسب فعليا مع حجم الإنجاز الروسي، علما أن مختلف التقارير تشير إلى أن هذه العقوبات حتى بالمدى الذي يجري الحديث عنه لن يكون لها ذلك التأثير الذي يدفع روسيا للتراجع عن إنجاز إستراتيجي وأمني كبير جعل من أوكرانيا بين عشية وضحاها منطقة أمنية عازلة لا يمكن للغرب حتى التفكير باختراقها والنيل منها؛ ليتكرر مصيرها كما كان مصير القرم الذي هضمته موسكو رغم العقوبات الاقتصادية التي فرضت عليها على مدى العامين الماضيين.

وبخلاف النتائج المباشرة للخطوة الروسية على مسار الأزمة، فإن الدب الروسي وضع الغرب في امتحان قاسٍ على صعيد وحدته الداخلية، وفعالية التحالف الأوروبي الأمريكي في مواجهة الطموحات الروسية. فقد أظهرت الأزمة تفاوتا واضحا بين الموقفين الأوروبي والأمريكي بشأن الأولويات التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار في التعامل مع موسكو. ففي الوقت الذي تركز فيه أوروبا على مصالحها الاقتصادية واحتياجاتها من الطاقة التي توفرها لها روسيا، فإن الولايات المتحدة أخذت تتخوف بجدية من أي دور دولي روسي في ظل تصاعد خلافات واشنطن مع الصين. ولذلك حاولت جر أوروبا إلى المشاركة بعقوبات قاسية على موسكو لا بهدف حل الأزمة الأوكرانية فقط، بل للجم التقارب الروسي الصيني أيضا.

وروسيا بخطواتها الحازمة والحاسمة في أوكرانيا وضعت علاقات واشنطن الدولية موضع اختبار فعلي، حيث أخذت أصداء التردد الغربي في مواجهة الإجراءات الروسية تسمع في كثير من الدول الحليفة لواشنطن، لتعكس مخاوف هذه الدول من تراجع الإرادة الأمريكية في دعم حلفائها، وفي الوقت نفسه التشكيك في فعالية الدور الأمريكي وقدرة واشنطن على مواجهة خصومها.

وبموازاة ذلك يرى كثيرون أن التردد الأمريكي الذي أظهرته واشنطن في الأزمة الأوكرانية، والذي تبين منه تراجع عزيمتها، يعطي دفعة لقوى إقليمية كانت معزولة أو محاصرة لوقت طويل.

فهذه القوى ستجد في المواجهة بين واشنطن وحلفائها من جهة، وموسكو من جهة ثانية، إحياءً لقطبية ثنائية جديدة تنعش آمال دول تعيش مواجهة مع واشنطن أو تتعرض لعقوبات اقتصادية منها، بالعمل على إيجاد ثغرات في جدار الحصار الذي يطوقها حاليا، ويفرض عليها عزلة سياسية، وأزمات اقتصادية واجتماعية قاسية. حيث إن اتساع دائرة الدول التي تخضع لعقوبات غربية يخلق فرصة لبناء تحالف اقتصادي موازٍ، ومناهض يفتح قنوات تعاون اقتصادي بعيد عن مرمى تلك العقوبات.

خلاصة القول، إن الاجتياح العسكري الروسي لبعض مناطق أوكرانيا أعاد خلط أوراق كثيرة لا يمكن فرزها وترتيبها من جديد، إلا إذا تغيرت المعادلات الحالية القائمة، واستعاد العالم التوازن الذي أفقده القدرة على حل الأزمات بعيدا عن المواجهة والتهديد.

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