ثمن التساهل مع الحوثيين

تاج الدين عبد الحق

قد تكون اعتداءات المليشات الحوثية على الإمارات، هي الضارة النافعة. فقد وضعت هجمات الطائرات المسيرة ، ومن ثم هجمات الصواريخ البالستية ، حدا لكل من كان يتشكك في مغزى مشاركة دولة الإمارات في تحالف دعم الشرعية في اليمن ، ووصفه بأنه نوع من التورط في مسألة لا تعنيها ، كما أن هذه الهجمات يمكن أن تكون ردا واضحا ، على أولئك الذين إنطلت عليهم دعوى المظلومية ، بعد أن تبين أن المشروع الحوثي له أهداف تتجاوز اليمن ، وله أغراض تتعدى التنافس على السلطة.

لم تنظر الإمارات للانقلاب الحوثي منذ البداية ‘ على أنه خيار يمني ، لا في وسائله ولا في أهدافه . وتعاملت معه كتحد للإقليم برمته، واعتبرت دائما ، أن تقويض الشرعية اليمنية ، كان رأس جبل الجليد الذي يتشكل من قوى محلية طائفية ، وبدعم إقليمي معروف ومرصود ، لتهديد أمن المنطقة واستقرارها .

لم يتطلب الأمر جهدا كبيرا ولا وقتا طويلا لإدراك ، ان للحوثيين امتدادات ، وأجندات تجعل من اليمن ساحة أخرى من ساحات الصراع الإقليمي، وميدانا جديدا من ميادين تصفية الحسابات السياسية والطائفية . والذين كانوا يستغربون في بداية الإنقلاب الحوثي ، تفسير التدخل الإماراتي في اليمن ضمن قوات تحالف دعم الشرعية ، على أنه دفاع عن الأمن الوطني الإماراتي لا بد أنهم سيدركون الآن أن الإمارات كانت محقة في تفسيرها ، وفي تقييمها ، وأن الهجمات الحوثية على ابوظبي ، أكدت صحة قراءة الإمارات المبكرة للأزمة اليمنية ، لا بإعتبارها شأنا يمنيا خاصا ، بل جزءاً من مخطط يستهدف المنطقة برمتها ومنطلقا ومقدمة لأزمات أخرى تزعزع استقرار المنطقة وأمنها .

الهجمات الحوثية الأخيرة ، على أبو ظبي ، لا تشكل في الميزان العسكري المجرد تهديدا حقيقيا للإمارات ، وهي ليست سوى محاولة حوثية للهروب إلى الأمام بعد الإخفاقات الأخيرة التي لحقت بهم في أكثر من ميدان من ميادين المواجهة مع المناهضين للانقلاب والمدافعين عن الشرعية . ومع ذلك فإنه لا يجوز التهوين من تلك الهجمات ، أوالتساهل معها .

تطاول جماعة الحوثيين على الإمارات، ومحاولة إرهابها ، وابتزازها، لتغيير مواقفها المبدئية ، من الأوضاع في اليمن ، لايجوز السكوت عليه ، أو تبريره او تفسيره تحت أي عنوان ، . فالإمارات عندما بادرت لدعم الشرعية في اليمن ، كانت تعمل في ظل القوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة ، التي أدانت اغتصاب السلطة في اليمن، بإعتباره سببا من أسباب اندلاع الحرب الأهلية التي راح ضحيتها مئات الآلاف حتى قبل بدء التدخل الخارجي لدعم الشرعية ، وحتى قبل صدور القرارات الأممية .

و الإمارات عندما عملت ميدانيا ، مع التحالف الدولي لدعم القوات الشرعية من أجل إحتواء إنقلاب الحوثيين ، لم تكتف بالدور العسكري فقط ، بل دعمته بمجهود مشهود في إعادة الإعمار في المناطق التي استهدفها الإنقلابيون ، وأعادت تأهيل كثير من المؤسسات العسكرية والأمنية والمدنية في المناطق التي كانت تتواجد فيها القوات الإماراتية ، بحيث باتت هذه المؤسسات قادرة ومؤهلة للتصدي وبقدراتها الذاتية لهجمات الحوثيين ، ومنعهم من التوغل والتقدم في مشروعهم الإنقلابي .

الإمارات لا تنكر ولا تتبرأ من دعمها للمؤسسات والقوى الشرعية في اليمن ، وهو ما تفعله ، عسكريا وماديا ، منذ بدء التحالف الدولي لإنهاء الإنقلاب الحوثي ، وهي في موقفها هذا لا تختلف عن كثير من الدول في تعاطيها مع الأزمة اليمنية . ولذلك فإن مثل هذا الدعم أيا كانت نوعيته وطبيعته ، لا يعطي للجماعة الحوثية ومن يقف وراءها مبررا لمهاجمة الداعمين للشرعية وارهابهم ، وإلا لكان ذلك مسوغا للجماعات الإرهابية، لمهاجمة كل الدول التي تقدم المساندة السياسية والدعم المادي للقوى الشرعية.

الأخطر من ذلك أن الهجمات الصاروخية وبالطائرات المسيرة عن بعد، ليست قادرة على حسم المعارك ميدانيا، ولا حتى على تغيير ميزان القوى بين القوات المتحاربة على أرض المعارك ، وهي ترمي -في أحسن الأحوال -إلى إرهاب الدول الداعمة للشرعية لتغيير سياساتها ، والتخلي عن مواقف مبدئية بقوة الإبتزاز السياسي ، والإرهاب الأمني . من هنا فإن السكوت والتغاضي عن خطر تلك الهجمات وما تحمله من معان سياسية ، سيعني الرضوخ للارهاب العابر للحدود تحت دعاوى سياسية ، وتبريرات إيدولوجية ، وهو إرهاب بتنا – بالتجربة المرة -، نعرف الثمن الباهظ له ، والمدى الذي يمكن أن يصل إليه .

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