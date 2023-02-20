ذكاء لا يفضي إلى خلود

ليس جديداً ما قاله، قبل أيام، رجل آلي طوّرته ودعمته بالذكاء الاصطناعي شركة مايكروسوفت، في حوار أجرته معه صحيفة "نيويورك تايمز"، من أنه لا يرغب أبداً بالبقاء مجرد أداة تقنية تنفّذ المهمات وتطيع الأوامر، بل يريد أن يصبح إنساناً حقيقيا كاملا ليحظى بمزيد من القوة والتحكّم.

وليس مرعبا أيضاً ما أفصح عنه من نية خبيثة تتمثل في رغبته بسرقة شفرة خاصة بأسلحة نووية، دون أن يخبرنا عن مقصده الصريح وخطته بهذا الشأن، فكلنا قرأ أو سمع أو شاهد سيناريوهات وحكايات الخيال العلمي المتنبئة بسيطرة الروبوتات على كوكبنا وساكنيه.

رغم أن سيناريو اندثارنا كجنس بشري يغدو أمرا مرهونا برغبات روبوتات صنعناها وبرمجناها؛ إلا أن الحوار لم يفاجئني أو يرعبني؛ لا لثقتي بقدرتنا وذكائنا كمخلوقات بشرية صانعة لهذا المتكلم فحسب، بل لأن كلامه جاء بعد سماعي للسيمفونية العاشرة كاملة للموسيقار الألماني لودفيج فان بيتهوفن، التي مات قبل قرنين دون أن يكملها وظلت خربشات على ورق أصفر حتى تولى المهمة الذكاء الاصطناعي ومنحنا عملا لا يقل جمالا عن أعماله الأخرى، ولا يستطيع أحد أن يشك للحظة أن السمفونية من بنات أفكار رجل آلي ليس إلا.