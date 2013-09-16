الملاس.. أسرار وخبايا

السودان تغلق مصنع إيران العسكري وترفض منح الإخوان مقرا في الخرطوم

* أبلغ السودان مصر أنه أغلق المصنع العسكري في ام درمان الذي بنته إيران لإنتاج أسلحة وإمداد قوى وفصائل موالية لها في اليمن ومصر وافريقيا وسيناء وغزة بالسلاح ، وقدم السودان تفاصيل عن الأسلحة التي أرسلت إلى مصر أبان حكم محمد مرسي ، وإلى سيناء وغزة، وكانت ليبيا وقطر أدارتا المصنع بعد انسحاب إيران.

* رفضت الحكومة السودانية منح جماعة الإخوان المسلمين مقرا دائما للتنظيم الدولي للجماعة في الخرطوم.

موسكو تتهم تركيا وليبيا بخطف خبراء روس

*عرضت روسيا على هامش قمة العشرين قبل أيام معلومات عن 3 خبراء مياه روس كانوا تعرضوا للاختطاف في ليبيا وتم نقلهم إلى تركيا حيث تم إجبارهم على الاعتراف بأنهم خبراء حرب كيماوية يعملون في سوريا، ومما عرضه الروس برقيات رسمية ليبية تفيد باختطافهم وقتلهم.

هنية يتهم وزير داخليته بتعكير العلاقات مع مصر

* أبلغ اسماعيل هنية المخابرات المصرية في رسالة خاصة أن سبب تعكير صفو العلاقات مع مصر هو وزير داخليته فتحي حماد المسؤول عن العلاقات مع الجماعات السلفية وأن حماس مستعدة للتعاون مع مصر ووضع حماد تحت تصرف مصر وكان الجيش المصري أبان حكم محمد مرسي طلب استجواب حماد ووزير آخر من حماس في قضية مقتل 16 جنديا مصريا في رمضان من العام الماضي.

بوتين يرفض الاجتماع مع أردوغان

* رفض الرئيس الروسي فلادمير بوتين عقد اجتماع منفرد مع رئيس وزراء تركيا رجب طيب اردوغان في قمة العشرين.

المالكي لا يضمن سلامة الأمريكان في بلاده

*أبلغ رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الإدارة الأميركية أنه لا يضمن سلامة 5 اآلاف أميركي على الأرض العراقية في حاالة ضرب سوريا وأن مجموعات مسلحة أخذت تعبر من إيران إلى العراق ’ وجاء تحذير المالكي كنوع من التهديد وليس التحذير.