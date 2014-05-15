الملاس..أسرار وخبايا

الملاس..أسرار وخبايا

**بندر قربان الاتصالات السعودية الإيرانية****الرئيس اليمني يسعى لإزاحة وزير المالية**

المصدر: إرم - خاص

**قالت مصادر خليجية إن السعودية قدمت الأمير بندر بن سلطان رئيس الاستخبارات السعودية السابق، قربانا لفتح باب الاتصالات مع طهران، وأن زيارة وزير الخارجية الإيراني المرتقبة للرياض جاءت استجابة لخطوة عزل الأمير بندر.

وأوضحت أنه من المبكر القول إن الاتصالات السعودية الإيرانية المقبلة ستفتح صفحة جديدة في علاقات البلدين، إذ أن الملفات العالقة بينهما أكبر واعقد من أن تحلها إتصالات محدودة النطاق.

وأشارت إلى أن هناك حاجة لوضع الاتصالات السعودية الإيرانية في سياق عملية مستمرة، وهو أمر صعب في ظل الاوضاع المتفجرة في المنطقة .

**الرئيس اليمني يسعى لإزاحة وزير المالية**

**أكدت مصادر موثوقة أن محاولات حثيثة من قبل الرئاسة اليمنية تسعى لإزاحة وزير المالية في حكومة الوفاق الوطني صخر الوجيه.

ووفق مصادر مطلعة، فإن الوجيه، يرفض صرف الكثير من الأوامر التي تأتيه من رئيس الجمهورية، كمساعدات، وإعاشات، ومصروفات لأشخاص، وجهات، وأحزاب.

وتشير المصادر، إلى أن الرئيس اليمني مستاء من وزير المالية صخر الوجيه، بسبب رفضه صرف تلك التوجيهات التي يأمر بها، بحجة أنها غير قانونية وخارجة عن إطار الميزانية.

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