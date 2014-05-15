الملاس..أسرار وخبايا

**قالت مصادر خليجية إن السعودية قدمت الأمير بندر بن سلطان رئيس الاستخبارات السعودية السابق، قربانا لفتح باب الاتصالات مع طهران، وأن زيارة وزير الخارجية الإيراني المرتقبة للرياض جاءت استجابة لخطوة عزل الأمير بندر.

وأوضحت أنه من المبكر القول إن الاتصالات السعودية الإيرانية المقبلة ستفتح صفحة جديدة في علاقات البلدين، إذ أن الملفات العالقة بينهما أكبر واعقد من أن تحلها إتصالات محدودة النطاق.

وأشارت إلى أن هناك حاجة لوضع الاتصالات السعودية الإيرانية في سياق عملية مستمرة، وهو أمر صعب في ظل الاوضاع المتفجرة في المنطقة .

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