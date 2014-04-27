الملاس..أسرار وخبايا

كشفت مصادر مقربة من نجمة سينمائية عن أنها استبعدت ممثلة شابة من بطولة الفيلم الجديد الذي ستقوم ببطولته أمام نجم كوميدي شهير، بسبب وجود علاقة بين هذه الممثلة الشابة وزوج النجمة السينمائية خاصة أنه في نفس الوقت منتج ومخرج الفيلم.

وأكدت المصادر أن النجمة السينمائية رفضت بشدة تواجد هذه الممثلة، خاصة أن زوجها تحايل على الموقف وجعل النجم الكوميدي هو الذي يرشحها لتقديم دور صغير في الفيلم، لكن النجمة زوجة المخرج هددت بالانسحاب في حالة الاصرار على وجود هذه الممثلة.

وأشارت المصادر إلى أن الممثلة الشابة سبق أن ضبطتها النجمة السينمائية في غرفة زوجها بأحد فنادق الاسكندرية، بعد أن تلقت تليفون من مجهول يبلغها بوجود تلك الممثلة الشابة في غرفة زوجها.