الملاس..أسرار وخبايا

كشفت مصادر مطلعة بوزارة الثقافة المصرية، أن وزير الثقافة صابر عرب استدعى أحمد عواض رئيس جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، بعد إعلانه إستقالته من منصبه على خلفية أزمة إيقاف عرض فيلم "حلاوة روح"، وطلب منه التراجع عن إستقالته حتى لا يتسبب في إحراج للوزير والحكومة بأكملها.

وأكدت المصادر أن الوزير كرر طلبه على رئيس الرقابة المستقيل بإلحاح شديد، بل إنه ألمح له بإمكانية ترقيته بعد هدوء عاصفة فيلم "حلاوة روح" إلى منصب رئيس أكاديمية الفنون، خاصة أن عواض يعمل في الأساس أستاذا للإخراج بالمعهد العالي للسينما، لكنه رفض لأنه يعلم أن عمر صابر عرب في الوزارة قصير، وسيرحل عنها بعد الانتخابات الرئاسية وتشكيل حكومة جديدة .