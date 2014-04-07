الملاس..أسرار وخبايا

**ماجدة الرومي تقاضت 300 ألف دولار من منى الشاذلي**

على الرغم من أن الفنانة ماجدة الرومي قدمت حفلين غنائيين في مصر، بالمجان، دون الحصول على أجر، كنوع من رد الجميل للشعب المصري، في محاولة لدعم السياحة، إلا أنها عادت إلى بيروت، وبحوزتها 300 ألف دولار، مقابل ظهورها في برنامج "معكم"، الذي تقدمه الإعلامية المصرية منى الشاذلي على قناة "سي بي سي – 2".

وقال مصدر داخل القناة، في تصريحات خاصة، إن "الرومي" تلقت أكثر من عرض لظهورها في عدة قنوات فضائية، ولكن مع إلحاح "الشاذلي" لتخرج بشكل خاص في الحلقة الأولى لبرنامجها الجديد، كانت الموافقة مقابل هذا الأجر، الذي عُرض من إدارة القناة.