عصمة الأنبياء (2)

تقدم ذكر بعض حجج مَن خالف فقال بعدم عصمة الأنبياء من المعاصي، والحق أن الإنسان خُلق ضعيفا، ولم يؤت من العلم إلا قليلا، وقد وصفه الله، هلوعا، ظلوما، جهولا، عجولا، يطغى متى استغنى، والرسل لا تنفك بالكلية عن عوارض البشرية، فقد تقع الهفوة منهم، وقد يخطئون اجتهادا، وجواز المعاصي عليهم عقلا وشرعا لا يستلزم إطلاق القول بوقوع الرذائل منهم، ولا يعني أنهم كغيرهم في ذلك، لأن الله اصطفاهم ورفعهم بالعلم والخشية والتقوى، وجعلهم أسوة حسنة لأقوامهم..

وما احتملته النصوص من نسبة الذنوب إليهم، إنما يُراد به الهفوات والخطأ الاجتهادي فتستعظم بحق المقربين، ولا يتركها الله لهم بل يستدركها عليهم، إما بمؤاخذة وإما بعتاب، تسارع الرسل بالاستغفار والتوبة منها، وهي هفوات وليست من الرذائل والفواحش التي حذر الرسل منها، ووقوع تلك الهفوات يدرك به حكم كثيرة تتعلق بتحقيق العبودية لله..

منها إدراك الفرق بين الرب والعبد مهما عظمت منزلة العبد، ومنها إدراك أن الكمال المطلق لله وليس لخلقه، ومنها اجتناب الغلو في الأنبياء، ومنها إدراك أن الله ابتلى آدم وذريته حتى الرسل، ومنها أن الله هو العاصم من الذنوب، ومنها أن ما بالخلق من نعمة فمن الله، ومنها أن احتمال ورود الذنوب على الرسل يستوجب حرص غيرهم على اجتنابها خشية سخط الله، والطمع في رحمة الله وحسن الظن به لأن ما وقع من هفوات الرسل قد تاب الله عليهم لما تابوا وغفرت لهم لما استغفروا، ومنها لزوم تعظيم قدر الخالق والحذر من احتقار المعاصي والمسارعة بالتوبة منها، وهذه الحكم وغيرها تفيد بأن هفوات الرسل وإن بدت نقصا بحقهم إلا أنها أورثت كمالا بحق غيرهم.