الدعابة.. مؤشر للتمييز الجنسي؟

هذا التمييز تتبعته الباحثتان من خلال خمسة أنماط من الفكاهة كان قد حددها عالما الاجتماع إريك روميرو وكيفين كروثورديس في بحث شهير لهما نشر عام 2006، وتبين أن النسوة لا يخضعن لهذه الأنماط بنفس الطريقة التي يخضع لها الرجال، فما يُنظر إليه على أنه قدرة على الخيال والإبداع ومن سمات التفوق لدى الرجل، يٌنظر إليه أحياناً على أنه تقليل من شأن المرأة.

باعتماد هذا التصنيف وتطبيقه على العديد من المسؤولات بمؤسسات كندية، تبين أن ما يُطلق عليها "دعابة الانتماء" تساعد في إيجاد تماسك بين فريق العمل، من خلال تسهيل العلاقات الاجتماعية وخلق بيئة عمل إيجابية.

لا عجب، فغالباً ما ترتبط هذه الفكاهة بالنساء وتستخدمها، لأنها تشير إلى خصائصهن النمطية، مثل الرعاية والدعم والاندماج والتعاون، في حين تتمحور دعابة الترويج الذاتي حول الذات وتهدف إلى تحسين صورتها، وهذه خاصية تتميز بها الدعابة الرجالية، فيما تكون النساء أقل ميلاً إلى البروز، ربما بسبب عوامل القهر الاجتماعي المستبطنة التي تُشعرها بشكل واعٍ أو غير واعٍ بالدونية.

وغير بعيد عن دعابة الترويج الذاتي، تأتي الدعابة العدوانية التي تهدف إلى الهيمنة والإيذاء والترهيب والتحقير. وتلاحظ الباحثتان أن الرجال أيضاً يستخدمون هذا النوع من الدعابة بشكل أكبر، بغض النظر عن أصولهم الثقافية، مما يعزز الصورة النمطية التمييزية للجنسين.

النسخة الساخرة، الأقل عنفاً من النسخة السابقة، هي التي يسميها إريك روميرو وكيفين كروثورديس "الدعابة شبه العدوانية"، وهي التي تتحايل للتعبير عن الخلاف والرسائل غير السارة، وغالباً ما ترتبط هذه الاستراتيجيات بالقوالب النمطية الذكورية.

الأسلوب الخامس من الفكاهة هو السخرية من النفس الذي يخلق مشاعر إيجابية، بينما يسعى لإقناع الآخرين في محيط العمل. ويتم استخدام هذا النمط من الفكاهة لتقليل الفجوة الهرمية وتحسين تصور إمكانية التقدم في السلم الهرمي بالمؤسسة..

لقد اعتاد الرجال والنساء هذا النوع من الدعابة، ولكن لهذه الدعابة آثارا مختلفة على النساء وعلى الرجال، إذ يُنظر إليها، بالنسبة للرجال، كاستعراض لقصص نجاح عاشوها ويودون حث الآخرين على خوضها، فيما يُنظر إليها بالنسبة للنساء كنوع من التبسط مع الآخرين الذي قد يؤدي لفقدان امتياز المرتبة العليا في السلم الهرمي لمؤسسة العمل.