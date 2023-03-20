30 سنة على قيادة نتنياهو

بغض النظر عن كل ما يجري في إسرائيل، خلال الأشهر الثلاثة الماضية، بنزول ربع مليون مواطن الى الشوارع في مظاهرات، والتمرد على أوامر التجنيد الاحتياطي من مئات الطيارين في سلاح الجو ووحدات الكوماندوس والسايبر، والتوتر الأمني الشديد في المناطق الفلسطينية المحتلة، وفي الحدود مع لبنان، والانتقادات الدولية، اختار رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إمضاء نهايات الأسابيع الأخيرة في احتفالات خارج البلاد.

فقد سافر إلى روما، ليحتفل وزوجته بعيد زواجهما، وكانا سيسافران إلى برلين للاحتفال بمناسبة أخرى في الأسبوع الماضي، لكن تسلل شاب من لبنان حاملا عبوة ناسفة نوعية، شوش الرحلة فسافر وحده وقلص الزيارة من 3 أيام إلى يوم واحد. ويسافر في نهاية هذا الأسبوع إلى لندن، حيث يصادف يوم السبت (25 مارس) مرور 30 سنة على انتخابه رئيسا لحزب الليكود وزعيما لمعسكر اليمين في إسرائيل.

ولكن، حتى المقربون من نتنياهو يتعجبون من نيته الاحتفال ويتساءلون إن كان هناك ما يحتفى به في هذه التجربة؛ فإسرائيل التي تشهد انعطافا مضطردا إلى اليمين خلال عشرات السنين الأخيرة، تبدو في ظل حكم نتنياهو كمن توقف عنده هذا المد اليميني وبدأ رحلة انعطاف الى الوراء لانتخاب قيادة لها من منابع أخرى غير يمينية.

لقد جاء اليمين إلى الحكم في إسرائيل عبر مسيرة طويلة ومريرة، توجت في انتصاره سنة 1977، بعد سنوات عجاف قاسية، كانت حكومات حزب العمل الاشتراكي تتجبر فيه وفي الجمهور الذي يستند إليه، ورغم مضي سنوات طويلة على حكم اليمين مازال يبدي مظاهر تدل على أنه يعاني من انعدام الثقة بنفسه.

وإذا كان اليمين في الماضي يستصعب الحكم وحده، فحرص على إشراك أحزاب من التيار الليبرالي معه، يبدو اليوم وقد أصبح يحكم وحده بلا شركاء من الوسط أو اليسار، كمن يعجز عن الحكم، ونتنياهو يقود حكومة منفلتة، تحيط بها الفوضى، وتغرق في حقول ألغام، خارجية وداخلية، ولا تفلح في طرح حلول لأي من المشاكل والتحديات التي تواجهها.