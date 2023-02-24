"المركزي" الإماراتي يدرس خيارات التعامل مع بنك “أم تي أس” الروسي في أبوظبي

أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، اليوم الجمعة، أنه يدرس حالياً الخيارات المتاحة بشأن وضع فرع بنك “أم تي أس” الروسي في أبوظبي، ارتباطا بالعقوبات الجديدة على روسيا.

وجاء في توضيح نشرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية: "اطلع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي اليوم على البيان الصادر بشأن حزمة العقوبات الجديدة على روسيا الاتحادية، ومنها العقوبات المفروضة على بنك أم تي أس".

وقالت الوكالة إن المصرف المركزي الإماراتي "يؤكد أنه منح ترخيصا لبنك أم تي أس لفتح فرع في أبوظبي، حسب إجراءات الترخيص المعتمدة لديه بعد استيفاء البنك لمعايير ترخيص فروع البنوك الأجنبية".

وأضافت: "ساهم البنك في دعم التجارة المشروعة بين البلدين وخدمة الجالية الروسية في دولة الإمارات، وذلك تحت إشراف المصرف المركزي".

وتابعت: "قام المصرف المركزي بمراجعة سياسات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب للفرع، وفحص الأنظمة الإلكترونية المتعلقة بها قبل بدء عمليات الفرع في دولة الإمارات، وذلك حسب متطلبات ترخيص البنوك للعمل في دولة الإمارات، ونظراً للظروف التي تمر بها دولة مقر البنك، أشرف المصرف المركزي على المعاملات المرتبطة بتمويل التجارة التي تتعدى حدا معينا".

واختتمت الوكالة بالقول: "المصرف المركزي يدرس حالياً الخيارات المتاحة بشأن وضع البنك الجديد، وسيتخذ القرار المناسب بهذا الخصوص في حينه، مع الأخذ بعين الاعتبار الالتزامات التي ترتبت على الفرع خلال الفترة السابقة".