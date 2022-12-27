غامبيا تعتقل ضابطين للاشتباه بضلوعهما في محاولة انقلاب

وقال المتحدث باسم الحكومة إبريما سنكاريه في بيان إن "عسكريين اثنين آخرين مرتبطين بمحاولة الانقلاب" اعتقلا مطلع الأسبوع. وأضاف أنهما "يساعدان المحققين في الكشف عن اتهامات بوجود خطط للإطاحة بالحكومة".

وقال: "إنه تم القبض على ضابط برتبة لفتنانت في مشاة غامبيا وآخر برتبة كابتن من المخابرات العسكرية ووحدة الأمن يومي السبت والأحد وما زال البحث جاريا عن آخرين متهمين بالضلوع في المؤامرة".