برلمان أوكرانيا يقر مشروع قانون يسمح بتجنيد مساجين

أقر البرلمان الأوكراني مشروع قانون يسمح بتجنيد السجناء للقتال في صفوف القوات المسلحة.

وقالت رئيسة حزب الرئيس فولوديمير زيلينسكي، النائبة أولينا شولياك، عبر حسابها في "فيسبوك" إن البرلمان صوت بالموافقة على التعبئة الطوعية للسجناء، حسب وكالة "فرانس برس".

ويفتح مشروع القانون إمكان انضمام فئات معينة من السجناء الذين أعربوا عن رغبتهم في الدفاع عن بلادهم، إلى قوات الجيش.