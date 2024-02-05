الخارجية الروسية تعتزم استدعاء السفيرة الإسرائيلية

قالت وزارة الخارجية الروسية إنه سيتم استدعاء السفيرة الإسرائيلية الجديدة لدى روسيا سيمون هالبرين، إلى وزارة الخارجية الروسية، بسبب تصريحات "غير مقبولة"، بحسب وكالة "ريا نوفستي".

وأضافت الوزارة: "بسبب التصريحات العلنية غير المقبولة للسفيرة الإسرائيلية، والتي تشوه نهج السياسة الخارجية الروسية والحقائق التاريخية، سيتم استدعاء هالبرين إلى وزارة الخارجية”.

وأشارت إلى أن "التصريحات التي تم الإدلاء بها هي بداية غير ناجحة للغاية للبعثة الدبلوماسية، التي ينبغي أن تهدف إلى تطوير العلاقات الثنائية بما يخدم مصالح شعبي البلدين".

وتابعت وزارة الخارجية: "من المثير للاستياء بشكل خاص، أن السفير الإسرائيلي يتحدث بطريقة غير محترمة عن الجهود التي تبذلها روسيا في اتصالاتها الرامية إلى المساعدة في حل مصير الرهائن".

وكانت السفيرة الإسرائيلية الجديدة لدى موسكو، سيمون هالبرين، انتقدت السياسة الروسية في الشرق الأوسط، وذلك في تصريحات لصحيفة "كوميرسانت" الروسية.

وقالت السفيرة، إن "موسكو أدانت هجوم حماس على إسرائيل في أكتوبر بعد فوات الأوان".

بالإضافة إلى ذلك "لم يعلن الجانب الروسي المجموعة الفلسطينية إرهابية، ويواصل لقاءاته مع أعضائها".

وتعتقد غالبرين أيضا، أن "موسكو تتضامن مع جنوب أفريقيا، التي رفعت دعوى قضائية ضد إسرائيل بتهمة إبادة الفلسطينيين، أمام محكمة العدل الدولية".

وبحسب الدبلوماسية الإسرائيلية، فإن كل هذا "يقلل من تعاطف السكان الإسرائيليين بمن في ذلك الناطقون بالروسية مع دولة روسيا".