وزير فرنسي: لا يمكننا منع مواطنينا من القتال في أوكرانيا

قال وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو، الجمعة، إن باريس لا يمكنها منع الفرنسيين من التوجه للقتال في أوكرانيا.

وسألت قناة "آل سي آي LCI" التلفزيونية، الوزير ليكورنو عن وضع الفرنسيين الذين يشاركون في الصراع بأوكرانيا؟ ليجيب: "هناك مدنيون فرنسيون توجهوا للقتال في أوكرانيا بالزي العسكري الأوكراني. لا يمكننا حظرهم، فنحن لا نزال دولة ديمقراطية".

وأضاف: "بحكم التعريف، هؤلاء الأشخاص ليس لديهم أي صلة بالقوات المسلحة الفرنسية، ولا يرتدون الزي العسكري الفرنسي، ولا يربطهم أي شيء بالمؤسسات العسكرية الفرنسية".