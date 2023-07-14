مودي في باريس.. الهند تعلن عن "طلبية" لشراء طائرات وغواصات فرنسية

وصل رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الخميس إلى باريس في زيارة تستمرّ يومين، تزامنا مع إعلان نيودلهي عن طلبيّة مُقاتلات رافال وغوّاصات فرنسية.

وقال مودي خلال لقاء مع أفراد الجالية الهندية في باريس ليل الخميس "غدا سأكون في عرض اليوم الوطني مع صديقي إيمانويل ماكرون. هذا القرب ليس بين قائدي البلدين فحسب. هو انعكاس لصداقة لا تتزعزع بين الهند وفرنسا".

وخلال احتفال منفصل في وزارة الجيوش، اعتبر ماكرون أن الهند دولة "عملاقة في تاريخ العالم سيكون لها دور محدِّد لمستقبلنا. هي أيضا شريك استراتيجي وبلد صديق".

وكان مودي وصل في وقت سابق إلى العاصمة الفرنسية حيث استقبلته نظيرته إليزابيت بورن. ولدى وصوله، كتب مودي على تويتر "أتطلّع إلى تعزيز التعاون بين الهند وفرنسا خلال هذه الزيارة".

ويحلّ مودي خلال زيارته ضيف شرف على الاحتفالات بالعيد الوطني الفرنسي في 14 تموز/يوليو. وتُختَتم زيارته بمأدبة عشاء رسميّة يُقيمها على شرفه الرئيس الفرنسي مع أكثر من 200 مدعوّ، في متحف اللوفر العريق قبل الألعاب النارية التقليدية.

والخميس، أعلنت الهند التي طلبت بالفعل 36 مقاتلة رافال لسلاحها الجوّي، موافقتها المبدئيّة على شراء 26 مقاتلة رافال أخرى بحرية وثلاث غواصات من طراز سكوربين، في يوم وصول رئيس وزرائها إلى فرنسا.

وقالت وزارة الدفاع الهنديّة في بيان إنّ المجلس المسؤول عن مشتريات الدفاع في نيودلهي وافق على مقترحات للشراء. لكنّ البيان أضاف أنه ما زال يتعيّن التفاوض على السعر وشروط أخرى مع الحكومة الفرنسية.