"نيويورك تايمز": القناة 14 تثير الانقسامات داخل إسرائيل

قالت صحيفة "ذا نيويورك تايمز" الأمريكية في تقرير لها، إن مقدمي محطة "القناة 14" الإسرائيلية يعرضون رسائل وخطابات تثير الانقسامات داخل إسرائيل، كمخاطبتهم لمعارضي الإصلاحات القضائية بأنهم "رجال مافيا" و"فوضويون"، وبأنهم يتمتعون بامتيازات خاصة وينتمون إلى طبقة النخبة.

وأضافت الصحيفة في تقريرها، أن محطة التلفزة التي كانت سابقًا نافذة إعلامية صغيرة، تحولت بسرعة إلى مؤثر كبير في الخطاب العام في بلد يشهد انقسامات فوضوية عميقة.

ولفتت إلى أنه بينما كانت المحكمة العليا تتدارس أمس الثلاثاء، إيقاف مسعى الحكومة الإسرائيلية اليمينية التي يقودها بنيامين نتنياهو للتقليل من قوة القضاء، وهو مسعى أغضب الكثير من الإسرائيليين، وأشعل احتجاجات في الشوارع امتدت لشهور، وصفت "القناة 14" المحكمة بأنها معارضة للديمقراطية.