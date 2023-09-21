دونالد ترامب يشتري البيتزا ويوزعها على أنصاره في آيوا

فاجأ الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الخميس، أنصاره ومؤيديه في ولاية آيوا الأمريكية، بمنحهم بيتزا مجانية داخل أحد المطاعم.

ووجد أنصار الرئيس السابق، والمنافس الشرس على مقعد الرئيس في الانتخابات المقبلة 2024، ترامب يوزع قطعاً من البيتزا في لقطة غير معهودة، وقام الكثيرون بتصوير المشهد وتداوله عبر منصات التواصل.

وتوقف ترامب في مطعم Treehouse Pub & Eatery بعد أن حضر عدة فعاليات في الولاية في وقت سابق من ذلك اليوم، وقوبل بهتاف "فخور بكوني أمريكياً".

وعند وصوله المطعم سأل ترامب: "من الذي يريد واحدة؟" في إشارة إلى البيتزا، وتوقف لالتقاط الصور والتحدث مع أنصاره، والتوقيع على بعض التذكارات.

وكان ترامب قد تعهد يوم الأربعاء، رداً على أزمة الحدود المتفاقمة، بتنفيذ "أكبر عملية ترحيل داخلي في التاريخ الأمريكي؛ إذا تم انتخابه رئيساً العام المقبل".