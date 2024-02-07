"بوليتيكو": ترامب بدأ من الآن حملة التشكيك بنزاهة الانتخابات

قال جوشوا كلايبورن، المحامي الجمهوري ومندوب الحزب الجمهوري السابق من الولاية: " يُعزز ترامب رواية مفادها أن النتيجة الوحيدة المقبولة هي فوزه، وبالتالي ينزع الشرعية، بشكل استباقي، عن أي هزيمة انتخابية".

وأضاف كلايبورن: "إنه يمهد الطريق لأزمة أخرى تتعلق بالشرعية في الانتخابات العامة المقررة، في تشرين الثاني/نوفمبر".

وتابع التقرير بأن جوهر المشكلة الفعلي واضح ومباشر، وارتبط بإشارة ترامب إلى أن هيلي فشلت في التأهل للاقتراع الأولي في ولاية إنديانا. بل وذهب إلى حد القول إنها تتجول بين مكاتب المقاطعة للتحقق من التواقيع اللازمة لقبول الترشح، وحتى إنها "نسيت تقديم طلب الترشح".

كما أن ادعاء ترامب يهدف إلى تشويه قانون ولاية إنديانا، وإيجاد أرضية لاعتراضات كثيرة ومتكررة مُستقبلاً.

وفي حين أن التواقيع للحصول على بطاقة الاقتراع كانت مستحقة، بحلول 30 يناير/ كانون الأول الماضي، فإن الموعد النهائي لتقديم الطلبات لن يكون حتى يوم الجمعة، ما يعني أن هيلي لا تزال في طريقها للتأهل لاقتراع الولاية.