صحيفة أمريكية: محاولة عزل وزير الأمن الداخلي "مناورة سياسية"

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، إن الفشل في ضبط حدود الولايات المتحدة الأمريكية، كان بسبب سياسات الرئيس جو بايدن، مؤكدة أن محاولة عزل وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس "مناورة سياسية لم تكن مصممة لتحقيق النجاح".

جاء ذلك في في مقال رأي للصحيفة علقت فيه على إفشال الديمقراطيين في مجلس الشيوخ عزل مايوركاس.

وقالت الصحيفة إن "سياسات الهجرة التي ينتهجها بايدن كانت بمثابة كارثة، والفشل هو فشل بايدن"، مؤكدة عدم وجود الأدلة لعزل مايوركاس.

وأجرى الديمقراطيون في مجلس الشيوخ تصويتًا صعبًا لإسقاط اتهامات عزل وزير الأمن الداخلي، في خطوة لتعزيز وضعهم قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.