صحيفة أمريكية: محاولة عزل وزير الأمن الداخلي "مناورة سياسية"
قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، إن الفشل في ضبط حدود الولايات المتحدة الأمريكية، كان بسبب سياسات الرئيس جو بايدن، مؤكدة أن محاولة عزل وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس "مناورة سياسية لم تكن مصممة لتحقيق النجاح".
جاء ذلك في في مقال رأي للصحيفة علقت فيه على إفشال الديمقراطيين في مجلس الشيوخ عزل مايوركاس.
وقالت الصحيفة إن "سياسات الهجرة التي ينتهجها بايدن كانت بمثابة كارثة، والفشل هو فشل بايدن"، مؤكدة عدم وجود الأدلة لعزل مايوركاس.
وأجرى الديمقراطيون في مجلس الشيوخ تصويتًا صعبًا لإسقاط اتهامات عزل وزير الأمن الداخلي، في خطوة لتعزيز وضعهم قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
وقضية الحدود هي واحدة من عدة قضايا رئيسة مهمة للناخبين في هذا العام، بحسب استطلاعات رأي في البلاد.
وترى الصحيفة أن رفض الديمقراطيين في مجلس الشيوخ المحاكمة يقلل بشكل أكبر من الرقابة على إساءة استخدام السلطة التنفيذية.
وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، إن الانتهاكات "الجسيمة" من قبل مجلس النواب يمكن أن تشكل سابقة خطيرة في المستقبل.
وكان مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون، صوت في فبراير/ شباط الماضي، لصالح بدء إجراءات عزل وزير الأمن الداخلي من منصبه على خلفية أزمة تدفق اللاجئين على الحدود مع المكسيك.