إيران تعتقل اثنين من رجال الدين السنة الأكراد

أعلنت شبكة حقوق الإنسان في كردستان، عن توقيف اثنين من رجال الدين السنة في مدينة سنندج مركز محافظة كردستان غربي إيران.

وقالت الشبكة الحقوقية يوم الإثنين، إن المدرس إبراهيم كريمي ننله، إمام مسجد قرية "ننله"، ولقمان أميني، إمام مسجد "شهار يار نبي" في مدينة سنندج، اعتقلا من قبل قوات الأمن على الطريق بين مدينة سنندج إلى مريوان وتم نقلهما إلى مكان مجهول.