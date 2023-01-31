إيران تعتقل اثنين من رجال الدين السنة الأكراد
أعلنت شبكة حقوق الإنسان في كردستان، عن توقيف اثنين من رجال الدين السنة في مدينة سنندج مركز محافظة كردستان غربي إيران.
وقالت الشبكة الحقوقية يوم الإثنين، إن المدرس إبراهيم كريمي ننله، إمام مسجد قرية "ننله"، ولقمان أميني، إمام مسجد "شهار يار نبي" في مدينة سنندج، اعتقلا من قبل قوات الأمن على الطريق بين مدينة سنندج إلى مريوان وتم نقلهما إلى مكان مجهول.
وأضافت أنه بعد اعتقال إبراهيم كريمي ننله، داهمت قوات الأمن منزل عائلته في هذه القرية وفتشته.
وكان كريمي ننله قد تلقى مؤخراً استدعاء للمثول أمام المحكمة الخاصة برجال الدين في محافظة همدان غرب إيران في يناير/كانون الثاني الجاري.
وأشار موقع شبكة حقوق الإنسان في كردستان أن هذين الرجلين الأكراد السنة قد أعلنا عن دعمهما لانتفاضة الشعب الإيراني في جميع أنحاء البلاد في خطاباتهما في الأشهر القليلة الماضية.
وعقب هذا الاعتقال، هتفت مجموعة من الشباب في سننارات في الشوارع مؤيدة لهذين للرجلين.
وفي الشهر الماضي، اعتقلت قوات الأمن ما لا يقل عن 7 من رجال الدين السنة الأكراد في مدن بيرانشهر وسردشت وسنندج.