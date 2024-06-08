انقلابات أفريقيا.. لماذا تحولت الأنظمة العسكرية من الانتقالي إلى الدائم؟

تطرح الأنظمة العسكرية الحاكمة في عدد من الدول الأفريقية الهاجس الأمني كذريعة للتمديد لحكمها، دون أفق سياسي واضح لإجراء الانتخابات، ما يثير قلقًا داخليًا ومخاوف من تأبيد الحكم العسكري والتحول من الانتقالي إلى الدائم.

ومن غينيا إلى النيجر مرورا بمالي وبوركينافاسو، لم يتحدد موعد الانتخابات التي تعيد السلطة إلى المدنيين، ليبقى الغابون "استثناء" ويطرح النظام القائم في ليبرفيل اليوم نفسه "محاورًا شرعيًا" مع الغرب بما في ذلك فرنسا التي فقدت نفوذها في المنطقة بشكل كبير.

وعود.. بلا أفق

ويسلط تقرير نشرته مجلة "جون أفريك" الضوء على مستقبل الجداول الزمنية للمراحل الانتقالية من غينيا إلى مالي وبوركينافاسو والنيجر، متسائلاً عن جدوى الوعود التي تطرحها الأنظمة العسكرية الحاكمة هناك لمواطنيها، ولمجموعة دول غرب أفريقيا (إيكواس) بشأن إجراء انتخابات بينما تشهد الجداول الزمنية للمرحلة اللاانتقالية تغيرًا مستمرًا.

وفي بوركينافاسو أصبح النظام العسكري لإبراهيم تراوري قادرًا على الاستمرار حتى عام 2029 بعد توصيات المؤتمر الوطني للحوار، الذي قاطعته أطياف واسعة من المعارضة وانتقدت مخرجاته.

وقبل ذلك أوصى "الحوار الوطني" في مالي بالتمديد للعقيد عاصمي غويتا على رأس السلطة لمدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات إضافية، وبالتالي، يمكن للعقيد المالي، الذي يتولى السلطة، منذ أغسطس 2020، البقاء هناك لأكثر من 8 سنوات، إذا تم احترام هذا الجدول الزمني الأخير.