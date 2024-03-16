باكستان.. 7 قتلى إثر هجوم على موقع عسكري

وأضاف البيان أن "الإرهابيين صدموا الموقع بمركبة ملغومة، ثم وقعت عدة هجمات انتحارية ما أدى إلى انهيار جزء من المبنى ومقتل خمسة أشخاص"، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".

وكان الجيش أعلن في وقت سابق من اليوم مقتل خمسة من أفراد الأمن في الهجوم، قبل أن يضيف أن اثنين أيضاً قتلا في اشتباك مع المسلحين أعقب التفجير.

ونقلت "رويترز" عن سكان في وزيرستان، وهي منطقة متاخمة لأفغانستان في إقليم خيبر بختون خوا الباكستاني، أن الانفجار هز الأبواب وتسبب في تحطيم النوافذ في بداية الهجوم.