قائد دبابة روسية يكتسح 5 جنود بالخطأ.. وأوكرانيا تسخر (فيديو)

وسخرت وزارة الدفاع الأوكرانية من الجيش الروسي، حيث نشرت المقطع مع تعليق: "إن أكبر تهديد للمشاة الروسية المحتشدة هو جنود الدبابات الروسية نفسها".

وأضافت وزارة الدفاع الأوكرانية على مقطع الفيديو موسيقى تشغيل الألعاب لإضفاء مزيد من السخرية على المجهود الحربي الروسي، وشاهد المقطع الذي تبلغ مدته 52 ثانية أكثر من مليون ونصف المليون شخص حتى الآن.

ونشرت وزارة الدفاع الأوكرانية الشهر الماضي، أيضًا مقطع فيديو لدبابة روسية وهي تهبط رأسًا على عقب بعد سقوطها من قطار، مع تعليق: "ليس لأننا نشكو، لكن في المستقبل نطلب من الروس أن يكونوا أكثر حرصًا عند تحميل المعدات العسكرية".