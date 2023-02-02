قائد دبابة روسية يكتسح 5 جنود بالخطأ.. وأوكرانيا تسخر (فيديو)
نشرت وزارة الدفاع الأوكرانية مقطع فيديو على "تويتر"، يوثق لحظة قيام قائد دبابة روسية باكتساح 5 جنود من رفاقه بواسطة مدفع الدبابة.
ويوثق مقطع الفيديو لحظة تحرك الدبابة بسرعة أمام مدرعة أخرى يبدو أنها مشتعلة، ثم يتوجه قائد الدبابة إلى الأمام ليواجه دبابة أخرى تصطف على جانبيها مجموعة من الجنود، وأثناء سيره اكتسح المدفع 5 جنود بطريق الخطأ والذين كانوا يجلسون في مرمى الدبابة الأخرى.
وسقط الجنود على الأرض، ويبدو أن أحدهم كان يواجه صعوبة في الوقوف على قدميه، إلا أن الآخرين لم يصابوا بأذى وفروا من مكان الحادث.
وسخرت وزارة الدفاع الأوكرانية من الجيش الروسي، حيث نشرت المقطع مع تعليق: "إن أكبر تهديد للمشاة الروسية المحتشدة هو جنود الدبابات الروسية نفسها".
وأضافت وزارة الدفاع الأوكرانية على مقطع الفيديو موسيقى تشغيل الألعاب لإضفاء مزيد من السخرية على المجهود الحربي الروسي، وشاهد المقطع الذي تبلغ مدته 52 ثانية أكثر من مليون ونصف المليون شخص حتى الآن.
ونشرت وزارة الدفاع الأوكرانية الشهر الماضي، أيضًا مقطع فيديو لدبابة روسية وهي تهبط رأسًا على عقب بعد سقوطها من قطار، مع تعليق: "ليس لأننا نشكو، لكن في المستقبل نطلب من الروس أن يكونوا أكثر حرصًا عند تحميل المعدات العسكرية".
وأشارت التقارير إلى أن روسيا فقدت 1450 دبابة منذ بدء الحرب، حيث دمرت أوكرانيا بعضها أو استولت عليها، أو تخلت عنها القوات الروسية.
وأعلنت ألمانيا الأسبوع الماضي، أنها سترسل 14 دبابة من طراز "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا، كما تعهدت بولندا بإرسال 60 دبابة إضافية.
كما قال السفير الأوكراني في فرنسا، فاديم أوميلشينكو، إن عددًا من الدول وعدت أوكرانيا بإدخال 321 دبابة ثقيلة، ورد الكرملين على هذه التقارير بأن الغرب متورط بشكل مباشر في حرب أوكرانيا، وهدد بتصعيد الحرب خارج حدود أوكرانيا.