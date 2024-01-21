تعطل ناقلة يتسبب بتعليق الملاحة في مضيق البوسفور

تسبب كسر في مرساة ناقلة نفط قادمة من روسيا، الأحد، بتعليق الملاحة في مضيق البوسفور، وفق مصدر في المديرية العامة لخفر السواحل التركي.

وقال المصدر لوكالة "نوفوستي" الروسية، إنه "تم تعليق عبور السفن عبر مضيق البوسفور بسبب تعطل ناقلة النفط بيريا التي كانت قادمة من روسيا، إلى إزمير/ تركيا".

وأوضح أن "مرسى السفينة التي ترفع العلم الليبيري، تعطل أثناء مرورها عبر المضيق بالقرب من قرية كيسيليك، ونتيجة لذلك، تم تعليق عبور السفن عبر المضيق مؤقتًا في كلا الاتجاهين"، مبينًا أن "زوارق القطر التابعة لخفر السواحل تعمل على تحرير السفينة".

وفي وقت سابق من الأحد، قالت المديرية العامة لخفر السواحل التركي، إنه تم تعليق عبور السفن عبر مضيق البوسفور من الجنوب إلى الشمال، اعتبارًا من الساعة السادسة صباحًا إلى أجل غير مسمى.