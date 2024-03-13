أصعبها الحرب.. بوتين يدخل سباق الرئاسة بملفات ثقيلة

يدخل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سباق الرئاسة التي ستمكّنه من حكم البلاد حتى عام 2030، بملفات ثقيلة، أبرزها تواصل الحرب ضد أوكرانيا، التي بدأت مطلع عام 2022.

ويملك بوتين كل الحظوظ لتحقيق فوز سهل على منافسيه، إلا أن ما يعكّر هذه الانتخابات، أنها تأتي في ظل حرب تخوضها روسيا في أوكرانيا.

وبحسب مراقبين فإن التحدي لبوتين ليس الفوز بالانتخابات، بل كيف سيدير هذه الدولة مترامية الأطراف خلال السنوات الست القادمة في ظل تحديات جمّة.

ومع بداية الحرب تغيّرت العديد من الأمور سواء على صعيد السياسة الخارجية الروسية بعلاقتها مع دول العالم، أو على الصعيد الاقتصادي الذي كان له حصة الأسد بالأضرار الناجمة عن العقوبات؛ إذ فرض الغرب على موسكو آلاف العقوبات، والتي كانت كفيلة بحسب خبراء اقتصاديين أن تدمّر أي دولة تماما، لكن الإدارة الروسية انتهجت خطوات جريئة مكّنتها من الصمود.