العراق: عرضنا على إيران المساعدة في البحث عن مروحية رئيسي

أعلنت الحكومة العراقية، اليوم الأحد، أنها عرضت على إيران المساعدة في البحث عن طائرة الهليكوبتر، التي كانت تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية ومسؤولين محليين.

وسبق أن ذكر مسؤول إيراني لوكالة رويترز، أنه لا يزال الأمل يحدو المسؤولين لكن المعلومات الواردة من موقع "التحطم" مقلقة للغاية.

وبثّ التلفزيون الحكومي صوراً لعدد من عناصر الهلال الأحمر الإيراني وهم يسيرون وسط ضباب كثيف.

وهبطت الطائرة بحسب السلطات الإيرانية، في منطقة تعرف بغاباتها الكثيفة وتضاريسها الصعبة في محافظة أذربيجان الشرقية.

وفي وقت لاحق، أفادت وسائل إعلام إيرانية بعقد اجتماع لمجلس الأمن القومي الإيراني بحضور المرشد الأعلى للبلاد علي خامنئي.