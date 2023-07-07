الحرس الثوري يحتجز ناقلة تحمل مليون لتر من "الوقود المهرب"

كشفت وكالة "فارس" الإيرانية للأنباء، اليوم الجمعة، أن قوات من الحرس الثوري احتجزت ناقلة تحمل مليون لتر من الوقود المهرب من الخليج العربي وطاقماً من 12 فرداً كانوا على متنها.

وذكرت الوكالة أن الحرس الثوري احتجز الناقلة بناء على أمر قضائي صادر من محكمة إيرانية.

وقالت الوكالة إن "القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني تمكنت من توقيف سفينة تحمل مليون لتر من الوقود المهرب في الخليج" العربي.

ونقلت وكالة "رويترز" عن شركة "أمبري" البريطانية للأمن البحري، الخميس، قولها إنها على علم بمحاولة الحرس الثوري الاستيلاء على ناقلة صغيرة ترفع علم تنزانيا على بعد 59 ميلاً بحرياً تقريباً شمال شرقي مدينة الدمام السعودية.