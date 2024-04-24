مقتل 4 في هجوم أوكراني بطائرة مسيرة على زابوريجيا

قالت خدمات الطوارئ في المناطق التي تسيطر عليها روسيا في زابوريجيا الأوكرانية إن أربعة أشخاص لقوا حتفهم أمس الثلاثاء في هجوم أوكراني بطائرة مسيرة خلال استقلالهم مركبة شمالي بلدة ميليتوبول، وفق ما نقلت رويترز.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن مسؤولين أن الهجوم وقع في قرية ميرن.