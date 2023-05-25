بايدن يعيّن الخميس الجنرال تشارلز براون رئيساً لأركان الجيش

والجنرال تشارلز كيو براون سيصبح أيضاً ثاني أفرو-أمريكي يتبوّأ أعلى منصب عسكري في تاريخ الولايات المتّحدة، إذ لم يسبقه إلى ذلك سوى الجنرال كولن باول في تسعينيات القرن الماضي.

وسيعمل هذا الجنرال الستّيني تحت إمرة وزير دفاع أسود أيضاً هو لويد أوستن، في سابقة بتاريخ الولايات المتّحدة.

والجنرال سي. كيو. براون هو طيّار سابق في جعبته ثلاثة آلاف ساعة طيران، بينها 130 ساعة في مهام قتالية.

وبعدما عيّن قائد لواء، تبوّأ براون منصب قائد القوات الجوّية الأمريكية في الشرق الأوسط والمحيط الهادئ.